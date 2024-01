Fleximan sbarca in Lombardia: due autovelox abbattuti

Fleximan è divenuto il discutibile eroe degli automobilisti del nord Italia con le sue imprese. Come noto, è il misterioso autore (o gli autori) di numerosi vandalismi tra Veneto e Piemonte, con obiettivo i pali degli autovelox. Ora, come riferisce Milano Today, Fleximan è arrivato anche in Lombardia. In provincia di Bergamo un palo dell'autovelox è stato tranciato di netto con un flessibile sulla statale 42 ad Albano Sant'Alessandro, direzione Lovere. Prcedentemente, qualcuno aveva distrutto il palo di un autovelox a Martignana di Po, nel Cremonese.

Fleximan, atti vandalici che non risolvono il problema (ma sono acclamati sui social)

Che si tratti dell'originale Fleximan o di suoi imitatori, sui social queste gesta stanno avendo grandi plausi. Ma si tratta di vandalismi che - è quasi banale dirlo - non vanno a risolvere il presunto problema a monte. Ma stanno quantomeno riuscendo a riaccendere il dibattito sulle modalità usate dagli enti pubblici che sembrano talvolta sfruttare il tema della sicurezza stradale per fare cassa.