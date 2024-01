Fleximan, uomo abbatte gli autovelox e diventa l'idolo degli automobilisti

Fleximan, chi è l'uomo che sta abbattendo gli autovelox di Rovigo

In poco più di sei mesi, si è verificato l'ottavo atto di vandalismo ai danni degli autovelox nella provincia di Rovigo. Un individuo sconosciuto, soprannominato "Fleximan" per il suo modus operandi di segare alla base i dispositivi con un flessibile da taglio, ha colpito nuovamente mercoledì scorso intorno alle 21:30 lungo la statale Romea nel comune di Rosolina.

Le azioni precedenti risalgono al 18-19 maggio a Bosaro, il 29 maggio a Giacciano con Baruchella, il 19 luglio a Bosaro (dopo il ripristino del dispositivo), il 6 agosto a Taglio di Po, il 2 novembre a Giacciano, e infine, la notte di Natale, a Corbola e per la seconda volta a Taglio di Po.

Questo susseguirsi di atti vandalici ha suscitato proteste da parte degli amministratori locali, ma ha anche generato un certo sostegno da parte di automobilisti stanchi delle continue multe. Sui social network, molti celebrano "Fleximan" come un "eroe" e lo incitano a passare nei loro territori, considerandolo quasi un giustiziere.

Il coordinatore provinciale del Sindacato unitario lavoratori polizia locale (Sulpl), Mirco Gennari, pur definendo "Fleximan" un "criminale", ha sottolineato che troppo spesso gli autovelox sono stati collocati per fini finanziari anziché per la reale volontà di migliorare la sicurezza stradale. Gennari auspica che l'approvazione popolare per "Fleximan" induca le amministrazioni a riflettere sull'uso e l'abuso di tali strumenti, sottolineando la necessità di un impiego più appropriato della polizia locale, al di là del suo ruolo di esattore.