Fondazione Fiera Milano: approvato il Piano Triennale 2025-2027

Il Consiglio Generale di Fondazione Fiera Milano, riunitosi sotto la guida del Vice Presidente Vicario Davide Corritore, ha approvato all’unanimità il nuovo Piano triennale 2025-2027. Il piano del prossimo triennio prevede investimenti strategici per 213,8 milioni di euro, che consentiranno a Fondazione di proseguire nel suo impegno come azionista di Fiera Milano, favorendo la competitività dei quartieri fieristici e congressuali, puntando anche a una diversificazione del business, come soggetto attivo nello sviluppo del territorio e nella rigenerazione urbana e facendosi promotore di azioni e progetti per l’inclusione sociale e per la valorizzazione del patrimonio culturale e delle competenze.

Progetti di rigenerazione urbana e nuovi spazi per la città

La parte più corposa degli investimenti, 158,8 milioni, riguarda gli interventi di rigenerazione sull’area urbana, tra cui rientrano: la nuova sede RAI, progetto che prevede la costruzione di una white box nell’area oggi occupata da MiCo Nord – dove la RAI realizzerà, mediante lavori di allestimento di propria competenza, il suo nuovo centro di produzione – per cui Fondazione ha previsto un contributo di 102 milioni di euro totali; l’ampliamento di Allianz-MiCo, progetto che ha visto concludersi l’adeguamento dei padiglioni 1-2 del Portello a centro congressuale e che prevede entro l’anno prossimo la riqualificazione del Timpano per ospitare gli uffici di Fiera Milano Congressi e una struttura alberghiera in via Scarampo. Nell’ambito della valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare Fondazione prevede inoltre un investimento per la realizzazione di una nuova struttura ricettiva che si svilupperà nelle ex palazzine uffici del quartiere di fieramilano, Rho e disporrà di 200 camere di categoria economy e midscale. Il costo di realizzazione del progetto sarà di 16,5 milioni di euro.

Innovazione digitale, sostenibilità e Olimpiadi

I restanti investimenti comprendono interventi per il digitale, il green e per le attività di manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture fieristiche e congressuali – circa 26 milioni nel triennio – e gli interventi di adattamento dei padiglioni 13-15 e 22-24 a fieramilano Rho, oltre che di alcuni spazi di Allianz MiCo, per ospitare le gare di speed skating e di hockey dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026 e il media center della manifestazione. Questi ultimi interventi, che avranno carattere permanente, rientrano in un’operazione che, con un investimento complessivo di 28 milioni, mira a creare nuove opportunità di business per il Gruppo Fiera Milano, grazie alla flessibilità d’uso degli spazi espositivi.

Corritore (Fondazione Fiera Milano): "Prosegue il nostro impegno per lo sviluppo del territorio"

“Il Piano Triennale conferma la continuità degli investimenti avviati in questi anni da Fondazione Fiera che rinnova il proprio impegno per lo sviluppo della città di Milano e di tutto il territorio” – spiega Davide Corritore, Vice Presidente Vicario di Fondazione Fiera Milano. “Gli interventi proseguono nel pieno rispetto dei tempi e rappresentano lo sforzo straordinario reso possibile grazie alla sinergia tra diversi attori e al contributo di tutta la squadra di Fondazione Fiera Milano”.

Valorizzazione culturale e inclusione sociale

Rientrano, infine, nel piano triennale anche gli investimenti per le attività e i progetti con cui Fondazione intende continuare a contribuire al benessere della comunità e offrire al territorio opportunità per affrontare le difficoltà sociali, con una particolare attenzione alle fasce più deboli – 4,5 milioni nel triennio – e le iniziative volte allo sviluppo delle competenze e alla capitalizzazione del know how fieristico e congressuale con il Centro Studi e l’Accademia e di valorizzazione del patrimonio culturale con l’Archivio storico.

Per il triennio 2025-2027 Fondazione Fiera Milano stima oltre 105 mln di MOL e 23,6 mln di utile netto, mentre lo Stato Patrimoniale prevede per la fine del 2027 un patrimonio netto di 789,9 milioni, in aumento rispetto all’attuale. L’importante piano di investimenti per il prossimo triennio conferma il percorso avviato negli ultimi anni: il valore totale del Piano per il 2023-2029, anno di sostanziale completamento del piano complessivo che Fondazione intende sviluppare, ammonta infatti a 391,9 milioni di euro.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO