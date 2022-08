Fontana: "Aumenti bollette insostenibili, il Governo in carica intervenga"

"Aumenti bollette insostenibili per famiglie, negozi, ristoranti e imprese, più del doppio in sei mesi. Di assoluto buon senso la proposta avanzata da Matteo Salvini di intervenire immediatamente per mettere un tetto agli aumenti dell'energia come già fatto in Francia. Non possiamo far passare altri 3 o 4 mesi in attesa del nuovo governo". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Credo si possa e si debba trovare la soluzione tra tutte le forze politiche per far intervenire immediatamente il governo Draghi, ancora in carica, con un decreto urgente", ha aggiunto.