Fontana: "Formigoni candidato? Sarebbe un arricchimento per tutti"

"Roberto Formigoni e' stato un ottimo presidente della Regione per cui e' stato sicuramente un politico di vaglia. Credo sarebbe un arricchimento per tutti". Cosi' il presidente della Regione, Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione della stagione dell'Orchestra sinfonica di Milano, all'Auditorium, commenta l'ipotesi, ventilata da FdI, di un ritorno in politica dell'ex governatore lombardo Roberto Formigoni, in vista delle Europee.