Fontana: "Incontrerò i genitori di Ramy, da loro atteggiamento di grande rispetto"

Fontana: "Automotive, la sostenibilità non sconvolga l'economia italiana"

Il governatore lombardo Attilio Fontana è intervenuto a Rtl per parlare del futuro dell'automotive, ma anche del Corvetto e di affitti brevi.

Sull'automotive "confidiamo che la nuova commissione cambi un atteggiamento che rischia di portar minimi benefici dal punto di vista ambientale ma drammatiche conseguenze dal punto di vista occupazionale". "Dobbiamo tutti combattere per la sostenibilità ambientale ma gradualmente, senza sconvolgere l'economia di questo Paese. Destinare tutte le nostre attenzioni all'elettrico - ha spiegato - rischia di non essere una scelta corretta. In questo momento si devono sostenere tutte quelle iniziative che derivano da proposte scientifiche". Per esempio, secondo Fontana "è assurdo che non si voglia prendere in considerazione il biocarburante. Perché non provare a continuare le ricerche sull'idrogeno? Perché non ascoltare la scienza con tutte le proposte che sta facendo in questo campo?". Il governatore ha poi parlato del fatto che la Lombardia ha assunto la presidenza dell'Alleanza delle regioni europee dell'automotive, con la nomina a presidente dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi che entrerà in carica a gennaio: "Un grande onore che la Lombardia sia stata scelta per presiedere l'Alleanza - ha concluso Fontana -. Questa è un'associazione che già negli anni passati ha interloquito con Bruxelles per cambiare una linea irragionevole. Dobbiamo far sentire sempre più forte la nostra voce".



Affitti brevi, per Fontana bene le nuove regole



L'affitto breve "e' nuova modalita' offerta turistica: io credo che, in questo caso, sia necessario che si dettino regole su cosa si deve fare o non dove fare". Così Fontana ha commentato le nuove regole per gli affitti brevi. Rispondendo alla domanda se fosse d'accordo a eliminare le keybox Fontana ha ribadito di essere "d'accordo a regolamentare in maniera seria, ascoltando tutti i pareri, del ministero degli interni le associazioni delle varie categorie e comunque occorre dare una regolamentazione perche' oggi non c'e' alcuna norma su come mi devo o non devo comportare".

Fontana: "Incontrerò i genitori di Ramy, da loro atteggiamento di grande rispetto"

E quindi la cronaca. I genitori di Ramy "verranno a trovarmi domani e con loro avrò un lungo dialogo. Sono una famiglia integrata che ha dichiarato ripetutamente che non vogliono che nascano conseguenze di illegalità. Un atteggiamento di grandissimo rispetto, si tratta di persone che amano la democrazia, rispettano le regole e sono perfettamente integrate, li ringrazierò". Al Corvetto "io credo che non si sia ancora arrivati alle banlieue di Francia - ha aggiunto Fontana - ma dobbiamo evitare che ciò si verifichi, e renderci conto che questi sono messaggi chiari e precisi: esistono quartieri dove una certa fascia sociale non è integrata e non vuole accettare regole di una società civile e democratica". Secondo il governatore lombardo "non si deve negare la verità", sennò "rischiamo di sottovalutare un fenomeno che in Francia è deflagrato".

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO