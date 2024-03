Fontana: "Malcontenti Lega? Alle Europee torniamo a volare"

Fontana: "Europee, la Lega tornerà a volare"

"C’è all’orizzonte un importante elezione europea nella quale la Lega ritornerà a volare verso l’alto. Quindi sono tutti problemi che non devono essere presi in considerazione". Così il presidente di Regione Attilio Fontana, a margine della firma dell'accordo tra Regione Lombardia e il Ministro della Giustizia per l'assegnazione di alloggi di proprietà dell'Aler al personale dell'amministrazione giudiziaria, in merito agli scontenti manifestati di recente da una parte della base leghista lombarda che chiede un congresso regionale.

Fontana: "Dossieraggi, attacco a democrazia e libertà"

Nella giornata di venerdì Fontana ha parlato anche dell'inchiesta dossieraggi: "Tutto ciò che è possibile fare per arrivare a un chiarimento effettivo, deve essere fatto: ben venga la commissione d'inchiesta. Io credo sia assolutamente auspicabile" . "Le parole che sono state pronunciate sia dal Procuratore Melillo, che dal Procuratore Cantone, fanno capire fino in fondo l'estrema gravità di quello che si è verificato. Il fatto che siano state usate parole tipo 'verminaio' lasciano intendere come quello che io dicevo fin dall'inizio, cioè che siano situazioni che mettono in difficoltà e in crisi anche la stessa democrazia, la nostra stessa libertà, sia stato confermato" ha aggiunto Fontana.

Dossieraggi, Fontana: "Bene una commissione d'inchiesta"

"Credo che sia necessario, accanto all'attività della magistratura, anche una commissione d'inchiesta che possa chiarire quello che è veramente successo, chi siano i mandanti e soprattutto per quale ragione siano state fatte queste cose. Un po' di questioni le abbiamo viste, ma non credo che la cosa finisca con i semplici articoli giornalistici, che sono già una cosa gravissima". "Che si siano potuti indagare fatti coperti dalla riservatezza, prevista dalla Costituzione, per usi anche soltanto diffamatori, è di una gravità assurda. Ma io credo che ci sia qualcosa di ancora più grave" ha concluso Fontana.