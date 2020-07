Fontana non dichiarò lo scudo fiscale. E nel 2017 fu multato dall’Anac

Fontana non dichiarò i soldi in Svizzera e si prese una sanzione dall’ANAC"



Attilio Fontana, dal 2006 al 2016 sindaco di Varese, era tenuto a depositare la dichiarazione sul proprio stato patrimoniale relativa anche al 2015. Ma - secondo quanto scrive il Corriere della Sera oggi - a fine 2016 il responsabile anticorruzione del Comune comunica all’Anac che Fontana non l’ha presentata.



Situazione che si sarebbe ripresentata a gennaio 2017, quando di nuovo il responsabile anticorruzione del Comune conferma che Fontana ha continuato a non trasmettere la dichiarazione di legge benché gli sia stata sollecitata molte volte. A quel punto - sempre secondo il Corsera - la dirigente dell’"Uvot-Ufficio vigilanza sugli obblighi di trasparenza", all’interno di Anac, sanziona l’ex sindaco leghista con 1.000 euro.

Secondo questa ricostruzione Fontana avrebbe quindi preferito pagare la multa che dichiarare - come avrebbe dovuto fare se avesse ottemperato a presentare la dichiarazione 2016 sull’annualità 2015 - la disponibilità improvvisa di un nuovo cespite: i soldi in Svizzera della voluntary disclosure operata nel 2015 per sanare il "mancato assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale dal 2009 al 2013".



Caso camici, Fontana: non credo ci sia giustizia a orologeria



"Non credo a una giustizia ad orologeria, ad orologeria al limite sono stati certi articoli": cosi' ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana intervistato dal TgR Lombardia. "La giustizia - ha aggiunto - deve svolgere il proprio compito e accertare la verita'. Ci mancherebbe altro".



Caso camici: Fontana, usato scudo rispettando leggi



"Mia mamma e mio papa' hanno lavorato tutta la vita e quando mamma e' morta ho deciso, rispettando le leggi di questo Paese, di utilizzare lo scudo che un governo di centro sinistra aveva deciso di offrire": cosi' il presidente della regione Attilio Fontana ha parlato del suo conto svizzero, entrato nella vicenda della fornitura di camici per cui il governatore e' indagato.