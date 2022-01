Fontana, Pizzul (Pd): "Fondi esteri, rimane una macchia indelebile"

"L'inchiesta sui fondi esteri del presidente Fontana si chiude senza che sia fatta chiarezza, coperta dal no delle autorita' svizzere alla rogatoria. Continuiamo a credere che i lombardi abbiano diritto a trasparenza e verita', soprattutto se questa riguarda il rispetto delle leggi riguardanti il fisco e la corretta gestione del patrimonio di chi riveste importanti ruoli pubblici": lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Fabio Pizzul in merito all'archiviazione per il governatore lombardo.

Pizzul aggiunge che "nel rapporto tra il presidente della Regione e i cittadini rimane una macchia indelebile". "A suo tempo - ricorda Pizzul - su questa vicenda, avevamo presentato la mozione di sfiducia motivata dalla necessita' di totale trasparenza per chi governa. La mozione fu bocciata dalle forze di centrodestra che hanno cosi' garantito la continuazione del mandato di Fontana, ma questa ombra tornera' a pesare su di lui se mai pensera' di proporsi per l'eventuale ricandidatura". "Chi ha responsabilita' pubbliche dovrebbe chiedere e garantire chiarezza, non nascondersi dietro poco comprensibili reticenze della giustizia elvetica", conclude il capogruppo del Pd.

Cecchetti (Lega): "Due pesi e due misure: le archiviazioni di Sala un trionfo della giustizia?"

A Pizzul ha replicato il coordinatore lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti: "Spiace che il PD in Lombardia abbia così poco rispetto per le istituzioni e per gli avversari politici e che si arrampichi sugli specchi per infangare l’immagine della Regione Lombardia e del suo governatore Attilio Fontana. Quando la Procura di Milano chiedeva l’archiviazione nelle varie inchieste su Giuseppe Sala era il trionfo della giustizia e della verità per il PD, adesso che la stessa Procura di Milano chiede un’analoga archiviazione per Attilio Fontana il capogruppo PD, Pizzul, in una domenica di forzato riposo non essendo stato votato in consiglio regionale come grande elettore lombardo per l’elezione del presidente della Repubblica, parla di macchia per Fontana. Alla faccia dei due pesi e due misure".