Fontana: "Quote Trenord? Il presidente di Fs ha dato massima disponibilità"

Il governatore lombardo Attilio Fontana torna sul progetto di acquisire le quote di Trenord da Fs: "Devo aspettare che il nuovo presidente di Fs entri a tutti gli effetti in funzione. Abbiamo iniziato a parlare del fatto che vorremmo rilevare le quote. Lui mi ha detto: 'Lasciami mettere un attimo a posto le cose, poi ci incontriamo e vediamo di chiarire questo primo passaggio'. Ma mi ha dato la massima disponibilità". A fine giugno Fs ha nominato Stefano Donnarumma nuovo amministratore delegato e Tommaso Tanzilli nuovo presidente. Fontana aveva anticipato la volontà della Regione di detenere il controllo di tutto il capitale sociale di Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale e che è al momento è partecipata al 50% da Trenitalia e al 50% da Regione Lombardia attraverso la sua controllata Fnm.