Fontana e Salvini ad Eicma: "Contro le follie ideologiche del tutto elettrico"

"Eicma e' un evento bellissimo del quale come Regione Lombardia siamo orgogliosi. Rappresenta un comparto che noi tuteliamo, costituito sia da aziende grandi e storiche ma soprattutto da una filiera di piccoli e medi artigiani che costituiscono un comparto unico al mondo: noi saremo sempre al loro fianco, cercheremo di aiutarli a superare anche queste follie ideologiche che non possiamo assolutamente accettare". A dirlo e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dell'Eicma.

Salvini: "Nuovi divieti a Milano? Faremo il possibile per far cambiare idea a Sala"





Anche il ministro Matteo Salvini ad Eicma: "Eicma è un orgoglio italiano e lombardo: tante aziende, aumentano gli espositori, arrivano tanti stranieri a guardare, a comprare. Significa business per Milano e la Lombardia". "Il settore delle due ruote cresce di tanto. Fortunatamente, non ha i problemi delle follie ideologiche da 'tutto elettrico' imposte dall'Europa, perché il settore dell'auto sta soffrendo parecchio. L'importante è continuare ad aiutare la crescita senza mettere ostacoli dove ci sono moto e motorini c'è meno traffico, più fluidità e sicurezza. Spero che non ci siano sindaci che rendano difficile la vita".

A proposito dell'introduzione di nuovi divieti per l'ingresso in Area C, la ztl del centro di Milano, per le moto Salvini ha detto: "Faremo il possibile per ragionare col sindaco Sala e portarlo a cambiare idea sui modi e sui tempi. Le due ruote occupano meno spazio, inquinano meno e in città congestionate come Milano e Roma complicare la vita a moto e motorini non aiuta". "Ci ragioneremo perché lasciare fuori da Milano migliaia di due ruote non è una scelta intelligente per il traffico", ha concluso.