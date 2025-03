Forza Italia, candidature unitarie verso i congressi milanesi (Rossello permettendo)

Dopo un mese di interlocuzioni, si era arrivati a un accordo per la candidatura di nove nomi unitari ai congressi di Forza Italia per scegliere i rappresentanti dei Municipi di Milano che cominciano sabato. L'intesa, però, potrebbe saltare - secondo alcuni rumors di partito - a causa delle mosse della commissaria cittadina azzurra Cristina Rossello che si starebbe muovendo per proporre dei 'suoi' candidati, un attivismo che sta generando qualche malumore tra i militanti, che chiedevano compattezza.

Forza Italia Milano, l'accordo tra i tre big milanesi dopo un mese di trattative

Il partito, a un anno e mezzo dal voto, voleva dare un segnale di unità, mettendo da parte le frizioni delle varie correnti per potersi concentrare sulle sfide della città, a partire dall'urbanistica e dalla questione relativa al Salva-Milano. I tre big impegnati nella partita, l'assessore regionale Gianluca Comazzi, il consigliere regionale Giulio Gallera e il responsabile Enti locali del partito in Regione, Serafino Generoso, ex assessore lombardo della Dc, erano arrivati ad un accordo dopo un mese di trattative. E la base sarebbe molto contenta se la scelta ricadesse su candidature unitarie, auspicio, tra l'altro, anche della segreteria nazionale in vista della stagione congressuale di Forza Italia che partirà non solo a Milano ma in tutta Italia.

Inoltre, viene sottolineato, secondo lo schema a tre Comazzi-Gallera-Generoso, sostenuto anche dai consiglieri comunali milanesi, si è deciso di proporre per i Municipi profili di persone attualmente senza una carica, e non è chiaro se i nomi che eventualmente metterà sul tavolo Rossello rispetteranno questa linea.

Rumors: i nomi dei papabili nei municipi milanesi

Sabato si parte con i Municipi 2, 3 e 8. Il nome per il Municipio 2 è quello di Alex Bettinelli, mentre al Municipio 3 potrebbe essere nominata Ida Vouk e al Municipio 8 Carlo Giovannelli. Più avanti sarà la volta degli altri Municipi e sempre secondo rumors, al Municipio 1, quello del centro storico di Milano, potrebbe essere eletto l'ex leghista Marco Reguzzoni, che alle europee ha deciso di sposare la causa di Forza Italia.

