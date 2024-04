Forza Italia cresce ma rischia l'esplosione a Milano. Sorte alla prima sfida

Forza Italia cresce ma rischia l'esplosione su Milano. Alessandro Sorte alla sua prima sfida

Perché non se ne sia ancora andato è un mistero. Giulio Gallera ne ha subite di tutti i colori. E' stato additato come il responsabile dello sfascio del Covid, salvo poi dimostrare che no, non è stato uno sfascio, che i giornali hanno raccontato un sacco di cretinate alle quali la gente non ha creduto (Fontana riconfermato con distanza siderale su Majorino, e Gallera in consiglio regionale un'altra volta). Che hanno raccontato un sacco di cretinate le procure (tutti archiviati per tutto). Che in definitiva anche la rimozione di Gallera dal suo ruolo di assessore al Welfare forse è stato un pasticcio politico, considerato che originò la dualità tra Letizia Moratti e Attilio Fontana, con Letizia che corre contro Forza Italia e Attilio Fontana salvo poi entrare in Forza Italia.

Forza Italia: a Milano tassi di litigiosità pazzeschi

Giri e giravolte, ma così è la vita. Tutto ebbe origine da quel rimpasto e dal fatto che Forza Italia, semplicemente, non difese Gallera. Non è stato l'unico errore di un partito che a Milano ha sempre mostrato un grado di litigiosità pazzesco, privilegiando le trattative romane sui territori piuttosto che le trattative con i territori per le questioni territoriali. L'ultimo, in ordine di tempo, è stata la rimozione di Alessandro De Chirico dal ruolo di capogruppo in Comune.

Gallera-De Chirico, la prima vera sfida per Alessandro Sorte

De Chirico è l'esponente più vicino a Gallera, che ha reagito con veemenza, portando il livello dello scontro ai massimi. E', questa di Gallera, la prima vera sfida interna per Alessandro Sorte. E' indubbio che sia stata la coordinatrice milanese Rossello a prendere la decisione, ma poi si sa come vanno queste cose: risalgono per li rami verso chi sta sopra. E chi sta sopra è Sorte. E Sorte sta maneggiando una patata bollente. Perché la rimozione di De Chirico non passerà così, inosservata. Gallera è un lottatore e la corrente è coesa. E in Forza Italia nessuno vuole ripercorrere la strada che fu di Marco Bestetti, volto giovane fresco e nuovo degli azzurri, forzato all'esodo in Fdi dalla mancata candidatura alle elezioni.