Forza Italia Lombardia, nuove adesioni: Mariani vicecoordinatore

Continua a rinforzarsi Forza Italia in Lombardia, con nuovi arrivi che stanno seguendo Letizia Moratti nel suo rientro tra gli azzurri. Dopo Ivan Rota, è il tempo come riferisce Ansa di alcune esponenti dell'associazione Italia Migliore, creata a supporto della candidatura dell'ex sindaco di Milano alle scorse regionali. Il coordinatore nazionale di Italia Migliore Tiziano Mariani assume la carica di vicecoordinatore regionale del partito al fianco di Alessandro Sorte. A lui si aggiungono vari esponsabili territoriali, già consiglieri o sindaci: Paolo Radaelli (Como), Luca Zanichelli (Cremona), Bruno Polti (Lecco), Daniela Bossi (Area metropolitana Milano), Matteo Grossi (Pavia) ed Elena Mazzetti (Varese). Accanto a loro hanno aderito al partito anche Valentina Aprea, che ritorna come responsabile del dipartimento Istruzione di Forza Italia; Monica Forte, già consigliere regionale e presidente della commissione Antimafia in Regione Lombardia; Roberto Cenci, già consigliere regionale, ricercatore e docente a Ispra e Andrea Del Corno, consigliere dell'Ordine degli avvocati di Milano.

Moratti: "Porteremo in Forza Italia un importante valore aggiunto"

"Si tratta di adesioni di rilievo - commenta Letizia Moratti - pressoché l'intero gruppo dirigente del nostro movimento civico, che rispecchiano coerentemente l'indirizzo politico dettato dall'assemblea di Italia Migliore che ha condiviso la mia scelta di aderire a Forza Italia in quanto fedele rappresentate dei valori e dei principi espressi dal Partito popolare europeo". Insieme "porteremo in Forza Italia un importante valore aggiunto - conclude Moratti - lavorando alla crescita dei consensi al partito sulla base di proposte serie e concrete".