Forza Italia in Lombardia cresce ancora. Tajani: "Siamo la dimora dei moderati, pronti a vincere a Milano"

"Siamo a lavoro per far crescere il nostro movimento politico e far si' che anche gli elettori di centrosinistra possano guardare all'unica grande forza di centro che c'e' in Italia che e' Forza Italia". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, intervenendo in video-collegamento alla conferenza stampa del gruppo Forza Italia per annunciare il nuovo ingresso nel gruppo di Forza Italia del consigliere regionale Giuseppe Licata eletto con i terzo polo. "Stiamo lavorando per costruire questo grande progetto, la dimora dei moderati di questo Paese", ha aggiunto. Per il vicepremier, "la sinistra non ha piu' il centro, ha soltanto la sinistra, ci sono tanti ex democristiani e socialisti che possono guardare a Forza Italia come luogo di riferimento dove confrontarsi e discutere".



Parlando del capoluogo lombardo, Tajani ha aggiunto: "Dobbiamo prepararci per le comunali di Milano dove abbiamo le carte in regola per vincere. Abbiamo tante idee e proposte per il candidato sindaco, con donne e uomini in grado di far bene il sindaco di Milano". "Penso a Letizia Moratti che lo ha fatto molto bene o a Gabriele Albertini - ha aggiunto - c'è una tradizione di grandi rappresentanti per Milano di Forza Italia".

Sorte: "Forza Italia da sei a nove consiglieri in Lombardia. Rimpasto? Non lo chiediamo in conferenza stampa"

"Noi non siamo abituati a chiedere rimpasti tramite conferenze stampa, siamo una forza politica seria e concreta. Diciamo che noi non chiediamo niente, prendiamo atto, registriamo che Forza Italia continua a crescere, faremo nei tempi opportuni delle valutazioni col presidente Fontana e con i nostri alleati". Lo ha detto il coordinatore lombardo di FI Alessandro Sorte a margine della presentazione dell'ingresso di Giuseppe Licata. Il gruppo azzurro oggi e' passato da 6 a 9 consiglieri. "Eravamo in sei il giorno delle elezioni, hanno aderito tre consiglieri regionali in questi mesi, l'ultimo Giuseppe Licata. E' importante perche' Forza Italia continua a crescere, noi da 16mila iscritti siamo andati oltre i 22mila tra il 23 e l'anno 2024. Importante perche' questa maggioranza continua a crescere. Fontana fu eletto con una maggioranza di 49 consiglieri regionali, con l'ingresso di Ivan Rota e di Licata va a 51. Quindi credo che sia un fattore molto importante per Forza Italia e per la maggioranza", ha concluso Sorte.

Licata: "Il progetto del Terzo polo è tramontato"

"Il passaggio da Italia Viva a Forza Italia è una scelta che faccio in maniera convinta, dopo una riflessione scattata dopo le elezioni europee, quando è tramontato il progetto del terzo polo a cui ho creduto io per primo e a cui ho lavorato tanto, un progetto che è stato dichiarato finito", ha commentato il neo consigliere di Forza Italia Giuseppe Licata. "La mia -afferma Licata- è una scelta convinta, che faccio per ragioni di contenuti e di progetti che voglio continuare a portare avanti in Lombardia; progetti concreti e precisi, che riguardano le infrastrutture, il cyberbullismo, l'attenzione alle famiglie e alla denatalità. Tanti progetti che voglio continuare a portare avanti insieme a Forza Italia, che mi darà maggiori strumenti per poter condurre queste battaglie".

Ma non solo: "Si tratta anche di una scelta di coerenza valoriale -puntualizza-: Forza Italia è un partito che si sta rinnovando, che sta coniugando i valori liberali con l'attenzione ai più fragili e alla solidarietà e questo per me è molto importante rispetto a contenuti portati avanti in maniera fin troppo ideologica dalla sinistra e che invece richiedono azioni concrete che mi impegnerò per primo a fare dall'interno di Forza Italia".

