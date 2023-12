Forza Italia: Moratti pronta a rilevare le fideiussioni dei Berlusconi? Rumors

Forza Italia: Moratti pronta a rilevare le fideiussioni dei Berlusconi?

E' lapalissiano affermare che la dipartita di Silvio Berlusconi ha lasciato un enorme vuoto di potere in Forza Italia. Ma ha impattato in modo decisivo anche sui conti del partito. Come noto, alla scomparsa del Cav i quasi cento milioni di debiti accumulati da Forza Italia sono stati garantiti da fideiussioni assicurate dagli eredi di Berlusconi.

Moratti medita la "scalata" a Forza Italia

Secondo indiscrezioni raccolte da Affaritaliani.it Milano ci potrebbe ora essere un colpo di scena in grado potenzialmente di cambiare profondamente gli equilibri: Letizia Moratti sarebbe infatti pronta a rilevare il 30% della fideiussione dai figli di Silvio Berlusconi. Un impegno economico importante che avrebbe il sapore della "scalata" ai vertici del partito da parte di lady Moratti. La quale andrebbe così a detenere una golden share sul partito.

Bocche cucite in Forza Italia, nessuno ufficialmente si espone. Ma è noto che Letizia Moratti ha mezzi adeguati alle proprie ambizioni. Archiviata la parentesi con il Terzo polo, il ritorno in Forza Italia di questo ottobre pare dunque essere stato solo il primo passo per costruirsi un ruolo da assoluta protagonista nel partito.