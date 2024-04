Forza Italia, Sorte in campo per ricucire: trovare la giusta mediazione

"Come coordinatore regionale sono in campo per cercare di ricucire e sono convinto che ci siano i margini per poterlo fare. Ho sentito e sono in contatto con De Chirico e Gallera, spero ci sia un ripensamento da parte loro perché sono delle persone di grandissimo valore e che noi vogliamo assolutamente valorizzare”. Così, raggiunto da Affaritaliani.it Milano Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia, interviene nel vivo della nomina di Bernardo a nuovo capogruppo di FI al Comune di Milano al posto di Alessandro De Chirico che, molto amareggiato, ha sbattuto la porta

Sorte: ho sentito De Chirico e ho cercato di convincerlo a rimanere

"Io sono in campo, visto che fanno un appello a me, per cercare di trovare la giusta mediazione. Ovviamente chiedo a De Chirico e a Gallera di tornare a impegnarsi per Forza Italia, cosa che hanno sempre fatto, perché li riteniamo risorse preziose e persone di qualità. Mi sono anche confrontato anche con Tajani e stiamo facendo tutte le valutazioni. De Chirico, l'ho sentito molto rammaricato ma ho cercato di convincerlo a rimanere”, ha concluso Sorte