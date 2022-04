Fridays For Future Milano: "State giocando a risiko con la Terra"

Per al Giornata della Terra, mobilitazioni green a Milano

Domani, 22 Aprile 2022, in occasione della Giornata della Terra, Fridays For Future Milano e altre realtà ambientaliste come Climate Save e Greenpeace, metteranno in scena una partita di Risiko gigante di fronte a Palazzo Marino. L'idea è quella di coinvolgere passanti e turisti per scoprire le connessioni tra clima, sfruttamento, conflitti e diritti.

Con lo slogan “È la Giornata della Terra e ci state giocando a Risiko”, in piazza verrà ricreata una grande partita di Risiko in cui al posto degli eserciti, sulla cartina verranno posizionati fogli che illustrano le catastrofi ambientali e sociali dei vari continenti.

