Fumo dalla cabina dell'aereo, Cessna compie atterraggio d'emergenza a Linate

Fumo da un aereo, Cessna compie atterraggio d'emergenza a Linate

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto milanese di Milano per un Cessna decollato da Ginevra e diretto a Bologna. Il pilota aveva segnalato alla torre di controllo del fumo in cabina. Come riporta Ansa, a bordo c'erano tre persone e l'atterraggio è avvenuto senza particolari complicazioni. Attorno al velivolo vigili del fuoco e personale Sea.

