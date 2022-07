I funerali di Diana Pifferi oggi a San Giuliano Milanese

Si celebrano oggi, venerdì 29 luglio alle 15 nella chiesa Santi Pietro e Paolo a Borgo Lombardo, San Giuliano Milanese, i funerali della piccola Diana Pifferi, la bimba di 18 mesi trovata morta il 20 luglio nell'appartamento di via Parea, in zona Ponte Lambro a Milano, dove viveva con la mamma Alessia Pifferi. La 37enne l'aveva lasciata sola in casa per 6 giorni e si è assentata per andare dal compagno a Leffe (Bergamo) con il quale si stava riappacificando dopo una separazione.

Il corpo della piccola è stato restituito ai familiari - la nonna e le zie - dopo l'autopsia eseguita martedì mattina all'istituto di medicina legale. Dai primi esiti pare che la bimba sia morta di stenti, dopo 5 giorni che era sola, con 2 biberon di latte e 4 d'acqua per alimentarsi nel periodo in cui la mamma non era presente.

Funerali di Diana: il Comune di Milano contribuisce alle spese

Ai funerali della bambina prenderà parte anche il sindaco Beppe Sala. Dal Comune fanno sapere poi che ci sarà un aiuto economico da parte di Palazzo Marino per consentire la realizzazione della cerimonia.