"Fuori i preti dalle nostre scuole e dalle nostre mutande": la manifestazione a Milano

"Fuori i preti dalle nostre scuole e dalle nostre mutande": la manifestazione transfemminista a Milano

E' stata organizzata "per rivendicare i nostri diritti e per dire che vogliamo i preti e le istituzioni bigotte fuori dalle nostre scuole" la manifestazione di protesta andata in scena giovedì 20 febbraio davanti all'arcivescovado di Milano da parte del coordinamento dei collettivi e del centro sociale Cantiere. Con lo slogan 'Fuori i preti dalle nostre scuole e dalle nostre mutande' hanno sparso anche volantini della manifestazione studentesca trasfemminista del 6 marzo in programma alle 9:30 in largo Cairoli.

La rivendicazione su Instagram: "Educazione laica, transfemminista, antirazzista ed antisessista"

"Negli ultimi mesi associazioni religiose sono venute nelle nostre scuole a fare un educazione sessuale emotiva, inutile e volta solo al mantenimento del sistema patriarcale e del tabù attorno all'argomento del sesso e della violenza" mentre "un'educazione sessuale volta al consenso e al piacere e non etero normata - hanno spiegato su Instagram - è fondamentale per combattere il patriarcato e le violenze sempre più diffuse nelle scuole d'Italia". "Rivendichiamo una scuola e un'educazione LAICA, transfemminista, antirazzista ed antisessista".

