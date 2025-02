Gabrielli lascia, Sala: "Anche la faccenda di Ramy ha avuto il suo peso"

"E' inutile che ci nascondiamo dietro un dito, anche la faccenda di Ramy ha avuto il suo peso e Franco si e' espresso come sempre da persona libera, io tra l'altro gli ho dato anche totalmente ragione e anche rispetto alle mie parole le critiche non sono mancate, pero' ripeto, nel mio caso sono totalmente da accettare, nel suo caso poteva andare piu' fastidio e fastidio gli ha dato". Cosi' il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un evento in Comune, torna sulla fine dell'incarico di Franco Gabrielli quale delegato alla Sicurezza e Coesione sociale.

Inseguimento di Ramy, le parole di Gabrielli: "Non c'è stata proporzionalità"

Gabrielli aveva criticato l'operato delle forze dell'ordine nell'inseguimento del giovane Ramy Elgaml, morto lo scorso 24 novembre al Corvetto. Queste le sue parole: “Esiste un principio fondamentale che è quello della proporzionalità delle azioni che devono essere messe in campo per conseguire un determinato risultato - ha detto Gabrielli parlando a Radio24-. Io posso addirittura utilizzare un'arma se è in pericolo una vita, ma se il tema è soltanto fermare una persona perché sta scappando non posso metterla in una condizione a sua volta di pericolo. Questo credo che sia una elementare principio di civiltà giuridica"

Sala: "Gabrielli ha fatto un grandissimo lavoro"

Il sindaco ha poi ribadito il buon lavoro fatto dall'ex capo della Polizia: "Gabrielli ha fatto il suo lavoro, mi pare che sia abbastanza evidente che con l'arrivo di Gabrielli e con quello che ha fatto in questo periodo sia cambiato molto anche nell'organizzazione del corpo della polizia locale, che non e' solamente relativo al cambio dei vertici, ma molto di piu'. A livello organizzativo abbiamo accompagnato questa crescita degli organici, ci sono piu' vigili per strada, ce ne sono piu' di notte, siamo ritornati sulle logiche antiche ma necessarie del vigile di quartiere". "Lui ha fatto un grandissimo lavoro, e' chiaro che le strumentalizzazioni della politica sono all'ordine del giorno - ha concluso riferendosi a chi ha interpretato il ritiro di Gabrielli come un fallimento delle politiche di sicurezza della giunta - ma e' innegabile che da quando e' arrivato Gabrielli noi abbiamo accelerato. Polemiche o non polemiche, se non avessimo completato il percorso sarebbe qui ancora oggi, quindi oggi va via con tranquillita' e con il mio totale accordo perche' il percorso e' completato".

