Gangs of Milano: la nuova serie Sky con Salmo, Jake La Furia e Noyz Narcos

Milano brucia nella nuova serie Sky Original Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo. La serie, una produzione Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint, arriva dal 21 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Il prodotto è realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte ed il contributo del PR FESR Piemonte 2021-2027 - bando “Piemonte Film TV Fund”.

Le sceneggiature sono di Paolo Vari, Ivano Fachin, Tommaso Matano, Giovanni Galassi, Ciro Visco. Il soggetto di serie è invece firmato da Dario Bonamin, Giuseppe Capotondi, Fabrizio Cestaro, Ivano Fachin, Laura Grimaldi, Naima Vitale, Paolo Piccirillo, Stefano Voltaggio, Paolo Vari, Ciro Visco.

Gli otto episodi sono diretti da Ciro Visco - alle spalle Gomorra, La serie, Doc e Nelle tue mani - è anche co-sceneggiatore.

La serie vede la collaborazione del rapper Salmo, in qualità di supervisore musicale della colonna sonora nonché di attore.

La serie è in onda per quattro settimane al venerdì in prima serata su Sky Atlantic (oltre a essere disponibile on demand – anche in 4K HDR). E grazie a Sky Extra, il programma loyalty di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni gli episodi saranno disponibili in anteprima on demand con Primissime.

Qualche cameo d'eccezione nel cast di Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco

In un crescendo di azione e tensione, sono messi in primo piano i temi del potere, l'identità, l'appartenenza. Nuove storie si incroceranno, in una Milano sempre più multiculturale, con il racconto di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale che vede protagonisti tre ragazzi provenienti da realtà diverse: l’ambiziosa Bea (Laura Osma - El Chapo), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla sua pandilla di sole donne, la Misa, con cui controlla lo spaccio di droga nei locali della Milano bene, e la voglia di una vita diversa; Ludo (Alessandro Piavani - Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà a Milano con un segreto; e Mahdi (Andrea Dodero - The Good Mothers, Non Odiare, L’Allieva), che improvvisamente a capo del Blocco, nei nuovi episodi sarà costretto a prendere decisioni dalle ripercussioni drammatiche, oltre a dover fare i conti con sentimenti che aveva provato a reprimere troppo a lungo.

Si affermerà una nuova realtà, la Kasba, collettivo giovane e caotico come la musica che produce, fra trap, drill e techno. I suoi giovanissimi membri inseguono un sogno di libertà e amicizia che si scontrerà con la dura vita del Blocco. Al suo vertice c’è Zak, interpretato dall’esordiente Fahd Triki. Un ragazzo come tanti, pieno di sogni, che coltiva il suo talento da trapper sperando di sfondare ma deve fare i conti con il Blocco. Noè Nouh Batita, al suo esordio anche lui, interpreta invece Nael, legato a Zak come a un fratello. Nael è irrequieto, irruento, spesso si lascia andare ad azioni impulsive che alimentano le tensioni con gli altri abitanti del Blocco.

Salmo è Snake, che si è lasciato tutto alle spalle cancellando la sua vecchia identità, ma sente ancora troppo forte il richiamo di quella vendetta che non è finora riuscito ad avere. Il rapper sarà il protagonista assoluto del sesto episodio della serie, "Bèn dàn", una storia verticale dedicata interamente al suo personaggio, che vedrà nel cast anche Elisa Wong e Alessandro Borghi. Snake è un latitante, ricercato dalla polizia per un tentato omicidio. Deve cancellare il suo passato per fuggire con una nuova identità. Vive e lavora in una città-palazzo, un alveare di appartamenti e attività commerciali gestito da una comunità cinese, aspettando che Arturo (Borghi), un pregiudicato che vive nella stessa comunità, riesca a procurargli un passaporto nuovo. Ad intralciare il suo piano l’incontro con Kyru (Lisa Wong).

Nella serie anche Alessandro Tedeschi (Petra, Curon, Non Mentire) che interpreta il leader Lorenzo, ora un uomo nuovo: il suo incontro ravvicinato con la morte gli ha fatto scoprire una profonda spiritualità e vorrebbe approfittare della sua seconda chance.

Nel cast anche Tommaso Donadoni nei panni di Giacomo, ragazzo della Milano bene che entrerà nella vita di Ludo, col quale nasce un’intesa pericolosa per entrambi, e Anna Manuelli in quelli di Isabella, la fragile sorella di Ludo.

E per una serie in cui la musica è ribellione, è ritmo, è resistenza, tre camei d’eccezione: quelli di Jake La Furia, Noyz Narcos e Disme.

Sinossi della serie

Nel Blocco, criminalità e scontri tra bande rompono l’equilibrio della vita tra i palazzi della periferia di Milano. Da un lato c’è Bea, alla guida della Misa, una pandilla di sole donne che controlla lo spaccio nei locali della Milano bene. Dall’altro Mahdi, che ha preso il comando del Blocco, rilevando il racket degli appartamenti ereditato dallo zio. E in mezzo a loro c’è una banda di ragazzi giovani e sfacciati, la Kasba: multietnica, rumorosa, incontenibile. A guidarli ci sono Zak e Nael, due ventenni di origine araba determinati a farsi strada, nella musica come nella vita. I ragazzi della Kasba passano il tempo tra esibizioni trap, microcriminalità e scontri con gli abitanti. Nessuno li spaventa, non temono nemmeno Mahdi e i suoi, che cercano faticosamente di tenerli a bada.

Bea ha una grande responsabilità verso la famiglia e le donne della Misa: il ruolo di Segundera è faticoso da gestire, anche perché la madre Rosario non perde occasione per metterne in discussione le capacità di leadership. Anche per Mahdi le cose non sono semplici: comandare al Blocco, in un momento in cui i conflitti sono sul punto di esplodere, è un compito molto duro. Nel mondo dorato della Milano bene invece Ludo sta facendo i conti con i propri fantasmi. Dopo una tragica perdita, di cui si sente responsabile, è tornato a Milano deciso a portare avanti un piano di vendetta pericoloso e distruttivo.

La situazione al Blocco precipita, e Bea e Mahdi si trovano a scontrarsi. Bea deve vendere un grosso carico di coca, con il Blocco presidiato dalla polizia e le continue interferenze di Lorenzo. Mahdi invece si trova suo malgrado coinvolto in una caccia all’uomo che vede opporsi la Kasba e il resto del Blocco.

Quando Ludo dimostra di aver bisogno di loro, i tre si uniscono per una nuova avventura, chiedendo aiuto anche a Snake, che latitante, sta cercando di cancellare il suo passato. Ma della passione che un tempo li legava è rimasta soltanto un’ombra, e l’ipotesi di poter davvero vivere insieme il loro amore sembra una chimera. Bea, Mahdi e Ludo sono solo pedine in un gioco molto più grande di loro, che, ancora una volta, sembra voler dimostrare che quello che resta loro, in fondo, è solo un pugno di illusioni infrante.

