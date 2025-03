Garlasco, i legali di Sempio: "Nulla da temere. L'indagine del 2017? Una macchinazione"

"Siamo sereni, non abbiamo nulla da temere e collaboreremo". Lo ha detto l'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, lasciando in taxi con il suo assistito la caserma Montebello dei Carabinieri di Milano dopo che il 37enne e' stato sottoposto al prelievo coattivo del dna nell'ambito della riapertura dell'inchiesta nei suoi confronti per il concorso nell'omicidio di Chiara Poggi.

Massimo Lovati, secondo legale di Andrea Sempio, ha aggiunto: "L'indagine del 2017 è stata una macchinazione, è stata il frutto di una macchinazione della difesa". "Di quali reperti parliamo? - ha proseguito - ma a che cosa vogliamo paragonarlo, a quelli di oggi?".

