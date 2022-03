Gay e Festa del papà annullata, ritorna sul web la bufala dell'asilo di Milano

Gay e Festa del papà annullata, riemerge sul web la bufala dell'asilo di Milano

Riaffiora sui social a pochi giorni dalla Festa del Papà del 19 marzo una vecchia fake news relativa a un asilo di Milano che avrebbe abolito le celebrazioni per non urtare la sensibilità dei genitori gay. Ha infatti ricominciato a circolare la foto con un ritaglio di giornale che riporta la presunta notizia, in un post privo di riferimenti utili a capire la data dell'articolo e quale sarebbe l'asilo coinvolto. A "cascarci" questa volta è stato, tra gli altri, Gian Marco Centinaio ex ministro e attuale senatore e sottosegretario della Lega, che ha commentato: "Mah…. Sono sempre più convinto di vivere nell’epoca sbagliata… Sarò “fuori moda” ma queste “idee innovative e moderne” non le condivido. Facendo così hanno offeso i papà etero". Parole con le quali ha raccolto l'apprezzamento di numerosi suoi follower.

Asilo di Milano e festa del papà: bufala virale già nel 2018

Centinaio come detto non è il primo a cadere nella trappola: lo stesso identico ritaglio di giornale circolò molto sui social nel 2018, anche in tale occasione a ridosso della festa del papà. Allora a renderla virale aveva contribuito Domenico Cirasole, simpatizzante Cinque Stelle di Bari con un seguito di ben 650mila persone su facebook.

L'origine della bufala e l'articolo del Giornale del 2016

Ma da dove arriva quella pagina di giornale? Come aveva appurato Fanpage, si tratta di un articolo realmente pubblicato il 14 marzo del 2016 dal quotidiano Il Giornale. Ma la notizia riportata, che aveva suscitato forti polemiche politiche, era stata poi significativamente riveduta: si era infatti appreso che i gestori dell'asilo comunale coinvolto, quello di via Toce di Milano, zona Isola, avevano deciso di festeggiare - già da almeno due anni - in modo diverso la festa del papà non in ossequio alle coppie gay ma per non urtare la sensibilità dei bambini orfani di padre.

