Gelmini: "Avanti con l'autonomia. Legge quadro entro fine legislatura"

Bonaccini: transizione digitale ed ecologica guidi l'agenda di Governo

Il ministro Mariastella Gelmini, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e l'assessore di Milano Pierfrancesco Maran hanno partecipato a DIREZIONE NORD, la kermesse organizzata da Inrete in collaborazione con “Gli amici degli Stelline” e Fondazione The Bridge in media partnership con True-News. Il governatore Bonaccini ha dichiarato “Transizione digitale e transizione ecologica devono guidare l’agenda del Governo perché ci giochiamo il bene più prezioso che abbiamo, il nostro pianeta. Abbiamo bisogno di conciliare ambiente e lavoro per essere parte di una scelta consapevole”. La sfida del PNRR sulla transizione ecologica è fondamentale “e come centro destra- ha aggiunto Gelmini- faremmo un errore a lasciare i temi del green alla sinistra. Oggi siamo chiamati a creare competitività investendo sulla sostenibilità e dobbiamo seguire questa direzione”.

Gelmini: Autonomia? Non è un modo per disgregare il Paese

“La politica con la pandemia è stata sottoposta ad un cambio di passo- ha aggiunto il Ministro Gelmini- e ho avuto modo di cogliere il cambiamento dovuto dalla necessità e dall’urgenza di dare risposte in un contesto di guerra. In chiave di collaborazione istituzionale il comune denominatore è stata la fiducia nella scienza e in questo contesto le differenze politiche sono passate in secondo piano”.

Sull’autonomia: “Non è un modo di disgregare lo Stato – ha spiegato il Ministro - perché le regioni esistevano ancor prima dello Stato. Se il governo procede, entro la fine della legislatura possiamo approvare la legge quadro sull'autonomia. Siamo pronti, perché la legge quadro c'è e le intese ci sono - ha aggiunto - a fare questo passaggio come anche a dare poteri speciali a Roma. La scelta che il ministro Boccia aveva delineato di una legge quadro nazionale la condivido e credo che possa accompagnare, se il governo andrà avanti, la messa a terra non solo del Pnrr ma anche l'autonomia - ha concluso -. Perché oggi ci sono le condizioni per tenere a livello nazionale materie che devono avere un’impronta unitaria, ma dall'ambiente ai beni culturali, alle politiche per l'occupazione c'è la possibilità di benefici al cittadino dove siano chiare le competenze".

Maran: Milano cresciuta come un'isola, ora diventi centro della Lombardia

“Milano è cresciuta come un’isola- ha spiegato l'assessore Pierfrancesco Maran -, negli ultimi decenni si è trovata a confrontarsi in un contesto interiezionale. Quest’isola deve riscoprirsi come centro della Lombardia e dell’area a cui fa riferimento”.