Gelmini sull'autonomia: "La legge è pronta. Con Draghi sarebbe già attuata"

“Con Draghi avremmo già la legge sull’autonomia in Parlamento”. Mariastella Gelmini ha ripreso l’intervista di Luca Zaia al Corriere della Sera. Il governatore del Veneto ha affermato “Chi è contro l’autonomia è contro la Costituzione”. Dal palco della Fondazione Stelline di Milano, la Ministra per gli Affari Regionali in carica ha presentato le proposte del Terzo Polo per “sostenere la famiglia e promuovere il lavoro e la carriera delle donne nel nostro Paese”. Insieme a lei ha presenziato anche Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia.

Autonomia per risolvere derby Nord-Sud

Mariastella Gelmini, si è soffermata sul tema degli adeguamenti della legge 116. “Non serve un nuovo intervento legislativo, per l’autonomia basta attuare quanto già predisposto. Occorre un lavoro con i governatori per superare il derby Nord-Sud”.

La ministra ha insistito sul tema. “L’autonomia non è accaparramento, ma un sistema che può portare efficienza e meritocrazia al paese. Sarebbe un grande passo avanti per l’Italia”. Sulle ragioni che hanno causato ritardi all’attuazione del progetto. “L’attuale governo aveva assunto anche l’impegno per discutere il riconoscimento di forme di autonomia differenziata, ma è stato fatto cadere. Con Draghi in carica la legge sull’autonomia sarebbe già in parlamento”.

La Lombardia un modello per il Terzo settore

Nella conferenza stampa a Palazzo Stelline in corso Magenta a Milano, la ministra per gli Affari Regionali ha presentato il programma di Azione-IV sul lavoro e famiglia, con un occhio sul territorio. “La Lombardia è centrale per il paese. Anche grazie al protagonismo delle donne, anche se ci sono delle criticità da correggere. Non possiamo cavarcela con il semplice assistenzialismo: serve un taglio al costo del lavoro.

Tra i “punti qualificanti che differenziano il programma del Terzo Polo” si distingue anche una legge sul Terzo settore. “In Lombardia l’associazionismo gioca un ruolo non solo generoso, ma anche fondamentale nel garantire i servizi. Vogliamo rendere strutturale con una legge il ruolo del Terzo settore per famiglie e giovani”.

Interventi contro il carovita a Milano

Ai servizi sembra fare da contraltare il costo della vita, un problema che in tempi d’inflazione si fa sentire particolarmente a Milano. “È una città costosa, soprattutto per i fuorisede. Una stanza arriva a costare anche 600 euro. Servono interventi a supporto dell’edilizia, dei servizi e dei fondi. Dobbiamo potenziare prestiti d’onore e borse di studio Oltre al gioco di squadra tra Stato ed enti locali”. Il Pnrr ha stanziato risorse, che, secondo Gelmini, “devono essere sfruttate attraverso la collaborazione. “Città e Regione devono continuare nel lavoro con gli enti locali, per stabilizzare la crescita.