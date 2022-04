Genovese: no sequestro da 1,5 mln. "Vuole risarcire le vittime"

Genovese vuole risarcire le ragazze vittime di violenza

Il gup di Milano Chiara Valori ha respinto l'istanza di uno dei legali di parte civile di sequestrare in via conservativa 1,5 milioni ad Alberto Genovese, a processo per due episodi di violenza sessuale ai danni di altrettante ragazze tra il luglio e l'ottobre del 2020. Per l'avvocato Tommaso Liguori, che assiste l'allora 18enne che sarebbe stata abusata dall'imprenditore del web nell'attico Terrazzo Sentimento, la somma contenuta in trust "non garantisce in maniera assoluta" il "pagamento del risarcimento dei danni" alla ragazza in caso di condanna di Genovese. Il giudice invece nel rigetto in sostanza avrebbe rilevato che lo strumento giuridico non avrebbe "finalita' fraudolente" ma al contrario sarebbe "una tutela per le parti civili".

Genovese: nessun tentativo di sottrarsi a risarcimento

"Nessun elemento comprova" che Alberto Genovese con l'istituzione di un trust in cui e' confluito "abbia posto in essere un negozio simulato" al "mero scopo di sottrarre la garanzia ai propri creditori", tra cui la ragazza che avrebbe abusato durante una festa a Terrazza Sentimento tra il 10 e l'11 ottobre 2020. Lo scrive il gup Chiara Valori nel rigetto della richiesta dell'avvocato Tommaso Liguori di ottenere il sequestro conservativo della cifra di 1,575 milioni di euro nei confronti dell'imprenditore del web a processo perche' avrebbe violentato, dopo averle rese incoscienti con mix di cocaina e ketamina, l'allora diciottenne e un'altra ragazza di 23 anni ospite in una villa a Ibiza nel luglio precedente. Inoltre per il giudice l'imprenditore del web, agli arresti domiciliari in una clinica privata per disintossicarsi, con "l'offerta reale" di risarcire per un totale di 155 mila euro le due presunte vittime dimostra "fattivamente di non essere intenzionato a sottrarsi alle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire da una sua eventuale condanna".

