Gigi Bici, proiettile simile a quello nel giardino di Barbara Pasetti

Omicidio di Gigi Bici a Pavia, dall'autopsia della vittima, il 60enne Luigi Criscuolo, emerge un elemento che da da riflettere agli investigatori: il proiettile fatale per l'uomo è simileall'ogiva ritrovata dalla polizia nel terreno della villa di Barbara Pasetti, 40 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia), in carcere dal 20 gennaio scorso e unica indagata al momento per il delitto. Lo riferisce La Provincia Pavese. L'autopsia ha stabilito che Gigi Bici - come era conosciuto da tutti - è stato ucciso con colpo di pistola calibro 7,65 esploso a distanza ravvicinata alla tempia sinistra, con traiettoria dal basso verso l'alto. Un'esecuzione eseguita probabilmente sull'auto di Criscuolo.

L'assassinio di Gigi Bici a Pavia

Chi ha ucciso l'uomo ha poi spostato il cadavere in un luogo nascosto, da dove è ricomparso lunedì 20 dicembre non lontano dall'abitazione di Barbara Pasetti, fisioterapista accusata di tentata estorsione, ma è anche indagata per omicidio e occultamento di cadavere. Nella centralina elettrica della sua villa è stata ritrovata una pistola, l'ogiva è stata rinvenuta in giardino. Altri proiettili inesplosi sono stati scoperti in un sacchetto all'interno dell'abitazione della donna.

