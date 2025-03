Gintoneria, il Questore revoca la licenza a Davide Lacerenza

Revocata la licenza della Gintoneria a Davide Lacerenza. Del locale milanese, finito al centro di una indagine per spaccio e sfruttamento della prostituzione, è socia anche Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. A Lacerenza è stato notificato in mattinata il provvedimento: si trova attualmente agli arresti domiciliari e risulta indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per sfruttamento della prostituzione, commessi nel locale e nei pressi dello stesso, ricavando illeciti guadagni tramite prezzi maggiorati e consegne a domicilio delle prostitute. Tenuto conto che il titolare e' gia' stato destinatario di due provvedimenti di sospensione della licenza e in considerazione di una situazione obiettivamente pericolosa e intollerabile per la sicurezza e l'ordine pubblico, il Questore di Milano ha disposto la revoca della licenza.

