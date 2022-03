Giovani, Regione Lombardia: 10 milioni per la nuova legge

È stata approvata oggi, martedì 22 marzo, dal Consiglio Regionale della Lombardia la nuova legge 'per' i giovani e 'con' i giovani. "Un provvedimento molto importante e atteso di cui siamo particolarmente orgogliosi" hanno commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale allo sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione Stefano Bolognini.

Fontana e Bolognini: "Giovani protagonisti"

"'Giovani protagonisti' - spiegano Fontana e Bolognini - è il concetto che sta alla base della nuova legge regionale, una legge che, sin dall'inizio, abbiamo pensato 'con' i giovani e non solo 'per' i giovani". "Ringrazio i consiglieri regionali, il presidente e i membri della commissione VII e tutte le persone che hanno lavorato al testo - prosegue l'assessore Bolognini - e soprattutto, il ringraziamento più sentito che mi sento di fare va ai tanti giovani che hanno partecipato concretamente al percorso di costruzione della legge".

"Nel corso del 2021 - ricorda Stefano Bolognini - li abbiamo stimolati, coinvolti, ascoltati in tanti incontri e su diversi piani, cercando di raggiungere la platea più ampia di ragazze e ragazzi, affinché il maggior numero possibile di loro potesse esprimere idee, opinioni, desideri e avesse la possibilità di far sentire per davvero la propria voce. La legge nasce e si sviluppa proprio a partire da questo dialogo continuo con i giovani e non poteva essere altrimenti".

Lombardia, legge sui giovani: dotazione finanziaria di 10 milioni

"Novità previste dal provvedimento che avrà una dotazione finanziaria di circa 10 milioni di euro nel prossimo triennio - evidenziano il presidente Fontana e l'assessore Bolognini - sono la costituzione di un osservatorio regionale sulle politiche giovanili, la creazione di un Forum dei Giovani, il lancio di nuovi e ulteriori strumenti di comunicazione e di dialogo con le nuove generazioni, tra i quali l'istituzione di un premio regionale".

"Siamo poi al lavoro - aggiunge Bolognini - per implementare il piano triennale e quello annuale, che saranno quindi lo scenario completo di tutte le azioni già in atto e di quelle che verranno messe in campo in forma innovativa a favore dei giovani e che permetteranno loro di conoscere e di utilizzare le misure esistenti in forme sempre più accessibili. Vogliamo inoltre rafforzare il ruolo di Informagiovani e CAG, che costituiranno l'infrastruttura attraverso la quale monitorare e implementare le politiche giovanili".

"Con questa legge - conclude l'assessore Bolognini - andiamo a costituire il contesto entro il quale costruire nei prossimi anni un quadro di iniziative e di misure a favore dei giovani con uno sguardo integrato e coerente tra le diverse politiche. Obiettivo principale resta quello di incentivare e valorizzare sempre di più il protagonismo dei giovani, ascoltando i loro bisogni e le loro aspettative per promuoverne la crescita e lo sviluppo dell'autonomia e dell'identità"

