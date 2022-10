Governo completato: a giorni si chiudono i giochi su Lombardia e Moratti

Dopo la ufficializzazione della lista di viceministri e sottosegretari, che non vede Letizia Moratti in alcuna posizione, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it Milano non ci saranno decisioni nella giornata di oggi e probabilmente neanche nella giornata di domani. Ma già mercoledì, con la visita a Roma del governatore lombardo Attilio Fontana, che potrebbe incrociare anche Matteo Salvini, oltre sicuramente a Roberto Calderoli, potrebbero decidersi i giochi su Letizia Moratti. Sempre che l'attuale vicepresidente non decida di sfilarsi anticipatamente dalla querelle legata alla candidatura dell'ex sindaco di Varese, che sembra ormai cosa fatta. Come anticipato da Affaritaliani.it Milano. Letizia Moratti ha comunque costruito la propria rete che potrebbe essere la base, nel caso volesse, per una candidatura in opposizione all'attuale presidente di Regione Lombardia. Oppure potrebbe esplorare una ipotesi legata al Terzo polo, che per adesso appare tuttavia più remota.

