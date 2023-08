Graffitari, Garavaglia: "Trenord, 14 atti vandalici al giorno"

Tutti "giustamente scandalizzati per i tre vandali che hanno graffitato la Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Unanime la condanna della politica. Che, appunto, chiede esemplari punizioni. Nel primo semestre 2023 i treni lombardi sono stati colpiti dai graffitari 2472 volte, all'esterno e all'interno: una media di 14 atti vandalici al giorno. In soli sei mesi, nei depositi di Trenord sono stati ripuliti 111mila metri quadri di graffiti; furono 220mila in tutto il 2022. Costo, 10 euro per mq. Ogni treno pulito e' di fatto una nuova 'tela' per vandali e teppisti. Che, per lo piu', spariscono nel nulla". E' la riflessione pubblicata mercoledì su Linkedin da Paolo Garavaglia, direttore della comunicazione di Trenord.