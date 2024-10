Grande successo nel primo weekend in blu: 170mila passeggeri in solo due giorni

Sabato 12 ottobre 2024 ha aperto finalmente l'intera linea M4 della metropolitana di Milano. La nuova tratta, lunga 15 chilometri unisce in meno di 30 minuti di viaggio i quartieri a ovest di Milano, come San Cristoforo e Lorenteggio, con quelli a est e con l’aeroporto di Linate, passando per il centro città attraverso 21 fermate.

M4 ha fatto il pieno di passeggeri nel primo weekend di apertura completa della linea: sono stati 170mila i passeggeri che hanno utilizzato la nuova M4 con i suoi 15 km e 21 stazioni. Sabato 12 ottobre, giorno dell’apertura, sono state 100mila le persone che hanno provato per la prima volta il nuovo servizio, mentre domenica 13 ottobre i cittadini entusiasti che hanno voluto testare la M4 sono stati 70mila. Le stazioni più utilizzate sono state San Babila, Linate e Sant’Ambrogio.