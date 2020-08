Se ne va la mamma di Beppe Sala: "Lei, la mia sentinella tra la gente"

E' una perdita importante quella della mamma Stefania, per il sindaco di Milano. Figlio unico, per lui era il legame positivo con la vita, con la famiglia, quella mamma di 89 anni che ne avrebbe compiuti 90 a novembre. In un recente colloquio, Beppe Sala così mi aveva descritto la mamma: "Con mia mamma parlo di politica? Sì, certo. Lei è una sentinella. Fino a prima del Covid prendeva i mezzi pubblici, e mi riferiva che cosa si dice sui mezzi pubblici. Il punto è che a mia mamma piace il fatto che io sia più attento ai più deboli. Fino a 86 anni, ha fatto il volontariato". La mamma Stefania, quella a cui è stata dedicata una "talpa" della M4. Quella che ha marciato con lui per i diritti. Quella venuta dalla Brianza ad abitare in centro a Milano, con la dolcezza. "Con me, la mamma è sempre stata dolce. Se mi rimprovera per qualcosa? No, è sempre stata dolcissima", mi ha detto Beppe. Ora il lutto, improvviso, nel cuore dell'estate. Un dolore senza confini.

fabio.massa@affaritaliani.it

Morta la madre del sindaco Sala, aveva 89 anni

È venuta a mancare oggi all'età di 89 anni Stefania Beretta, mamma del sindaco di Milano Giuseppe Sala. La morte della donna sarebbe stata improvvisa. Sala aveva già perso il padre, Gino, molti anni fa a causa di un linfoma. Il sindaco milese aveva in più occasioni ricordato sui social il forte legame con la madre. "Un sentimento testimoniato - come ricordato su Fanpage.it - anche dai numerosi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, sia per occasioni come gli auguri di Natale e Santo Stefano, che per quelli più "personali" di vita quotidiana. L'affetto che legava Sala alla madre, poi, lo si ritrovava anche in città, quando nel 2017 la talpa che stava scavando una delle nuove galleria per la realizzazione della linea 4 della metropolitana era stata rinominata "Stefania", in onore della donna. La signora Beretta aveva poi partecipato anche a manifestazioni pubbliche insieme al figlio, come in occasione della marcia "Milano senza muri", dove si radunarono diverse migliaia di persone per stigmatizzare il razzismo. Nel suo ultimo post social dedicato alla madre, Beppe Sala aveva invece scritto: "Portare la mamma al Roxy Bar, fatto. Madre 88enne con figlio, entrambi molto rock!". Durante il lockdown aveva postato: "Io sono figlio unico, non ho padre, ho una madre di 89 anni che adoro, ma non sto vedendo mia madre da 15 giorni: le faccio 5 telefonate al giorno, ma non la vedo", per sensibilizzare le persone a non esporre gli anziani al rischio di contagio.