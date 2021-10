Green Pass day, mezzi regolari: partenza calma per il venerdì 'caldo'

Nella prima giornata di obbligo green pass sui luoghi di lavoro, i mezzi Atm, nonostante le 272 assenze previste fra il personale, stanno viaggiando regolarmente e con tempi di attesa nella norma. Partenza dunque tranquilla, almeno per il trasporto locale, ma rimane apprensione per il proseguo della giornata.

Ieri Atm ha comunicato che 272 persone, a causa dell'obbligo di Green Pass, non si sarebbero presentati oggi al lavoro. L'azienda ha così parlato di una possibile riduzione del 4 per cento del servizio, con corse che non saranno cancellate ma con possibili potranno verificarsi ritardi. Oltre alle 272 persone che non si presenteranno è stato registrato anche l'aumento del 15 per cento delle malattie rispetto al solito.