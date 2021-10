Green pass: monitorate 3 piazze, raduni organizzati anche via social

Nel "Green pass day" anche a Milano si potrebbero registrare nuove manifestazioni di protesta. In citta' in particolare si attendono tre raduni e la Questura ha nelle scorse ore espresso preoccupazione per possibili tensioni. Il primo e' previsto di fronte al Tribunale, in corso di Porta Vittoria, dove all'ingresso sono stati intensificati i controlli per chi deve entrare e all'esterno la vigilanza; sempre in tarda mattinata dovrebbe tenersi un presidio all'Arco della Pace, in corso Sempione, l'unico che e' stato preavvisato ufficialmente (gli altri vengono desunti dai social di attivisti No Pass). Nel pomeriggio poi potrebbe esserci un altro raduno in piazza Fontana. Stamani alcuni 'presidi silenziosi' di lavoratori Atm si sono tenuti all'esterno di altrettante sedi dell'azienda dei trasporti milanesi, e hanno riguardato svariate decine di persone.

A Palazzo Giustizia non si registrano disagi e code per accedere. Ai tre ingressi del 'Palazzaccio' le guardie giurate controllano che abbiano la certificazione verde solo le categorie previste (magistrati, personale amministrativo e forze dell'ordine). Agli avvocati, imputati e testimoni viene invece solo la misurata la temperatura come avviene ormai da alcuni mesi. Alle 10 e' atteso l'arrivo di alcuni manifestanti No Green pass per un presidio di protesta indetto sui social network. Intorno all'edificio e' presente personale della Digos e le squadre di pronto intervento di Polizia e Carabinieri.