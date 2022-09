Green Week Milano, le iniziative di Amsa

Amsa partecipa con due iniziative alla “Milano Green Week”, manifestazione annuale dedicata alla valorizzazione del verde urbano e alla tutela ambientale del Comune di Milano. In occasione di questa settima edizione, Amsa ripropone, dal 30 settembre al 2 ottobre, la mostra “(Un)wanted Furniture” in collaborazione con l’hub creativo OpenDot e già presentata in occasione dell’ultimo Fuorisalone.

Amsa, la mostra “(Un)wanted Furniture”

Il progetto è stato ideato con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul riutilizzo di oggetti d’arredo, attraverso delle apposite strategie sostenibili da seguire al fine di estendere il ciclo di vita di prodotti vecchi o danneggiati. Sono stati realizzati 10 pezzi rappresentativi dei metodi di riuso descritti nel catalogo digitale open source realizzato con OpenDot, protagonisti dell’allestimento presso "Cascina Cuccagna”, in via Privata Cuccagna 2/4 Milano, nei giorni 30 settembre, 1 e 2 ottobre dalle 10 alle 20.

Amsa e A2A, distribuzione gratuita di compost biologico

Infine, nell’ambito della Milano Green Week il Gruppo A2A, attraverso Amsa, distribuirà gratuitamente ai cittadini compost biologico prodotto da A2A Ambiente. La distribuzione dei sacchetti di questo fertilizzante domestico, utilizzabile per migliorare il terriccio per le piante, vuole ricordare ai milanesi l’importanza della raccolta differenziata. Sarà possibile ritirarli presso:

• Circolo San Luis 1946 (Via Don Bosco 7) venerdì 30 settembre ore 10-12

• Giardino della sede del Municipio 9 (Via Guerzoni 38) venerdì 30 settembre ore 17-20

• Gli orti didattici di Cascina Cuccagna (Via Privata Cuccagna 2/4) sabato 1 ottobre ore 15-18

• Orti di via Esterle sabato 1 ottobre ore 15-18 e domenica 2 ottobre ore 9.30-12

• Cascina Linterno (Via F.lli Zoia 194) domenica 2 ottobre ore 10-12