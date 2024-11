Guai per Gilles Renmans: il pilota Ferrari denunciato per guida in stato di ebbrezza

Quella che doveva essere una normale serata di divertimento si è trasformata in un guaio legale per Gilles Renmans, giovane pilota belga di 23 anni. Dopo una notte trascorsa nei locali di Milano, il membro del team Double TT Racing, noto per aver gareggiato nel campionato italiano di Gran Turismo al volante di una Ferrari 488 Challenge Evo, è stato fermato dai carabinieri all’alba nei pressi di via Moscova, vicino a una nota discoteca. Secondo quanto ricostruito, il pilota è stato colto mentre cercava di avviare la BMW Serie 2 di un amico, attirando così l’attenzione delle forze dell’ordine.

Doppia denuncia dopo la notte brava

Il controllo è rapidamente degenerato quando Renmans avrebbe mostrato un patentino per l’attività in pista anziché una regolare patente di guida. Non collaborativo e riluttante a sottoporsi all’alcoltest, il pilota è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo essere stato accompagnato nella caserma di Montebello, è stato rilasciato alcune ore dopo con una doppia accusa.

