Guerriglia a San Siro, il rapper Neima Ezza denunciato

Il rapper Neima Ezza è stato denunciato dalla Polizia di Stato d'intesa con l'autorità giudiziaria ordinaria e per i minorenni di Milano per manifestazione non preavvisata in relazione all'assembramento di giovani, sabato scorso nel quartiere San Siro. Il raduno per la realizzazione di un videoclip musicale del 19enne si è trasformato in una guerriglia con 300 giovani che hanno lanciato sassi, bastoni e bottiglie contro le forze dell'ordine intervenute sul posto, che hanno risposto con il lancio di un lacrimogeno. Nel pomeriggio di lunedì il giovane è stato convocato in Questura per la notifica della denuncia all'autorita' giudiziaria per essersi reso promotore, in luogo pubblico, di un raduno di centinaia di persone senza averne dato preventivamente avviso al questore.