“Human All”, alla Statale il primo hub scientifico per parità e diritti

Si intitola “Human All”, il primo hub scientifico che mette al centro parità e diritti. Nasce all’interno della Statale di Milano il progetto che vuole porre la ricerca al servizio dell’inclusione. Centrale sarà lo “Human Rights Hub”, una delle attività principali dello Spoke n. 6, gestito dalla docente Marilisa Damico.

Un centro di eccellenza per la ricerca scientifica e lo sviluppo di attività da realizzare in collaborazione con il mondo delle imprese

Si tratta di un centro di eccellenza per la ricerca scientifica e lo sviluppo di attività da realizzare in collaborazione con il mondo delle imprese, il terzo settore e gli enti locali oltre che di uno spazio fisico e virtuale che mira a favorire collaborazioni tra l’università, il terzo settore, il mondo delle imprese e le realtà territoriali. Lo Human Right Hub si muoverà su varie linee d’azione, attente alla contemporaneità: Azioni trasversali per l’inclusione sociale e per l’innovazione: sostenibilità sociale, diritti e inclusione delle persone con disabilità, diritti e inclusione degli stranieri, parità di genere, linguaggio e non discriminazione e diritto all’identità.

La presentazione avverrà mercoledì 8 marzo, non a caso nel giorno della Festa della Donna, alle 9.30 nell’aula magna della Statale, in via Festa del Perdono, 7.