"Human Black Migrant Lives Matter": maxi murales delle Sardine a Milano

"Questa mattina Milano si e' svegliata con un nuovo murales colorato in piazza Gramsci, un murales che riporta la frase "Human Black Migrant Lives Matter". Lo comunicano le "6000 Sardine Milano" su Facebook. "Durante la notte decine di volontari hanno imbracciato rullo e pennello per lanciare un forte messaggio di antirazzismo e solidarieta' - prosegue il messaggio del coordinamento milanese del movimento - Con questo gesto Milano abbraccia le voci di milioni di persone in tutto il mondo che reclamano uguaglianza e giustizia sociale. Il punto di partenza, nel nostro paese, deve essere l'abrogazione dei decreti sicurezza, che continuano a perpetrare assurde politiche discriminatorie nei confronti di esseri umani in fuga da guerra, fame e miseria. Noi Sardine milanesi ci auguriamo che questo sia l'inizio di un proficuo percorso di sensibilizzazione che unisca politica e associazioni in un impegno concreto e duraturo per fare delle differenze culturali, etniche, di genere e religiose la ricchezza di una societa' aperta, pacifica e multicolore".

L'intervento, avvenuto con l'autorizzazione del Municipio 8, sta già generando discussioni. Così il consigliere comunale della Lega Alessandro Morelli già ieri su facebook: "Della gente sta imbrattando piazza Gramsci a Milano con la scritta MIGRANTS LIVES MATTER. Pensano come Cosa Nostra che le città siano loro, invece il senso civico dovrebbe insegnare che certe cose NON SI FANNO e chiaramente agli italiani sul lastrico ci penseranno altri... Cosa ne dice Beppi Sala?"