I Ferragnez acquistano una villa da 5 milioni sul lago di Como

Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato una villa sul lago di Como dal valore di 5 milioni di euro. L'indiscrezione giunge dal settimanale Chi. che ha pizzicato l'intera famigila in visita ad una dimora con parco e piscina. La rivista di Signorini dà già per chiusa la trattativa per l'immobile da 900 metri quadri, che si trova sulla riva opposta alla villa Oleandra di George Clooney.

Ferragnez sul lago di Como: e il nuovo superattico in Citylife?

E' da qualche tempo che i Ferragnez disseminano i social di indizi su una novità riguardante la famiglia in arrivo. Non un terzo bambino, ma il coronamento di un sogno in particolare di Chiara Ferragni, che da sempre ama il lago di Como e vi si rifugia appena può nei fine settimana. Ora la coppia ha visitato la dimora assieme all'architetto e designer Filippo Flora. Presto per dire se si tratta di un trasferimento definitivo o di una nuova casa che si va ad aggiungere alla residenza milanese dei Ferragnez. Attualmente inquilini di City Life, ma che hanno già acquistato un nuovo lussuosissimo appartamento ancora in fase di costruzione all'interno delle nuove residenze Libeskind 2, sempre in City Life. Un superattico da sogno cui pare difficile i Ferragnez possano voler rinunciare prima ancora di essersi trasferiti...