Chiara Ferragni mostra la nuova casa: scala a chiocciola e una piscina - FOTO

L'influencer mostra la nuova casa: tanta luce, una scala a chiocciola e una piscina. Ecco la dimora di Chiara Ferragni e Fedez

Anno nuovo e casa nuova per Chiara Ferragni e Fedez. L'influencer ha mostrato una parte del nuovo appartamento a CityLife, non molto lontano da dove vivono ora. Alcuni dettagli della nuova dimora sono da capogiro.

La nuova casa dei Ferragnez è un attico su più livelli. L'appartamento è nelle ultime fasi di cotruzione a CityLife e sorgerà all’interno delle nuove Residenze Libeskind 2 con vista mozzafiato sullo skyline di Milano. Il futuro condominio dei Ferragnez è un complesso di lusso con giardini, palestra e piscina condominiale in cui la casa della famosa coppia occupa una delle penthouse. Una grande scala a chiocciola collega i vari livelli della nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez. Si tratta di un attico e superattico pieni di luce con grandi finestre panoramiche e un’ampia terrazza.