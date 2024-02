I Verdi di Milano e l'idiozia atomica di Parigi. Commento

La sindaca di Parigi Anne Hidalgo fa una idiozia atomica. Perché così va definita. Idiozia atomica. Fa un referendum votato da un zerovirgolazero della popolazione di Parigi, città della quale è sindaca, per disincentivare i Suv. Peccato che neppure ci sia scritta la parola Suv, e che alla fine - guardando bene quali sarebbero le vetture da stangare a suon di centinaia di euro per la sosta - finisce per pagare di più un'automobile piccola che una Ferrari a benzina speciale.

Norma anti suv a Parigi, ma solo per chi viene da fuori

Ma c'è qualcosa di più. La norma sarebbe valida solo per chi arriva da fuori, non per chi ci abita, nel centro di Parigi. Ovvio: loro non possono mica essere stangati. Insomma, la torre d'avorio in purezza. E che cosa fanno i Verdi di Milano con Tommaso Gorini (prima in una intervista ad Affaritaliani.it Milano e poi - abbastanza scorrettamente - con un comunicato stampa)? Semplice: vorrebbero lo stesso referendum e le stesse politiche anche a Milano.

Perchè la norma di Parigi non serve a nulla

Beninteso: che i Suv in città siano una bestialità lo capiscono tutti. A che ti serve un camion col motore di una formula uno per starci dentro da solo, fermo nel traffico? Ma fare come Parigi non vuol dire disincentivare i Suv: vuol dire fare la solita pantomima escludente rispetto a tutto quello che c'è fuori dalla città, cioè le periferie, la provincia, l'hinterland, quella che una volta - quando ancora la politica e i partiti avevano un briciolo d'intelligenza - veniva definita "Grande Milano" e adesso la spocchia ha trasformato in "city users", ovvero utenti della città.

Democrazia? Solo il 5% dei cittadini si è espressa

E non ci si venga a dire, come fa la Hidalgo, che la democrazia diretta è qualcosa da rispettare. Se vota il 5 per cento vuol dire che il 95 per cento non ha neppure ritenuto di prendere in considerazione il problema. Foglie di fico per provvedimenti dannosi. Che ovviamente i Verdi vogliono importare.