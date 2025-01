La Iena Matteo Viviani sventa una rapina in Duomo a Milano da parte di tre maranza

La Iena Matteo Viviani ha sventato una rapina ai danni di una giovane coppia nella serata di domenica in piazza Duomo a Milano. Lo ha raccontato lo stesso inviato del programma Mediaset con alcune stories su Instagram: "Se vi trovate in una situazione simile, non fate finta di nulla", il suo messaggio.

L'accerchiamento da parte dei maranza e lo strategemma di Viviani per aiutare le vittime

Questi i fatti: l’episodio è avvenuto intorno alle 18, nei pressi dell’incrocio tra piazza Duomo e via Mercanti, una zona centrale, illuminata e frequentata, con passanti, taxi e tavolini dei bar. Viviani aveva appena parcheggiato la sua moto quando ha notato tre ragazzi adolescenti - i classici maranza - che urlavano a una coppia: “Perché ci stai guardando male?”. Nonostante la risposta pacata dei due giovani – “Non vi stavamo guardando” – i tre hanno continuato a seguirli, destando i sospetti dell’inviato.

Capendo che la situazione stava degenerando, Viviani ha deciso di agire. Ha rimosso la chiave dal cavalletto della moto e si è diretto verso il gruppo proprio mentre i tre stavano accerchiando la coppia, intimando loro di consegnare soldi e portafogli. Viviani ha simulato di conoscere il ragazzo della coppia, avvicinandosi e abbracciandolo: “Come stai? È un sacco che non ti vedo”. La trovata ha confuso i tre aggressori, che, sentendosi osservati e vedendo che la coppia non era più sola, si sono allontanati senza insistere.

L'appello di Viviani: "Non voltatevi dall'altra parte"

L’episodio raccontato da Viviani non è un caso isolato come testimoniano le cronache. Dopo l’accaduto, Matteo Viviani ha condiviso sui social il suo appello a non voltarsi dall’altra parte: “La cavolata che mi è venuta in mente ha evitato il peggio. Se dovesse capitarvi, non fate finta di nulla”.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA SEZIONE MILANO