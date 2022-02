Il 21enne Andrea Tassari travolto e ucciso da un auto sulla Vigevanese

Andrea Tassari, 21 anni, travolto e ucciso da una automobile mentre attraversava la strada lungo la Vigevanese, nel Comune milanese di Cesano Boscone. La tragedia è avvenuta nella serata di sabato 26 febbraio, il giovane è deceduto sul colpo.

La madre di Andrea Tassari: "Siamo morti anche noi, non doveva finire così"

Queste le drammatiche parole della madre, come riportato da Milano Today: "Me l'hanno ammazzato, passava sulle strisce, un testimone di fronte ha visto tutto, l'automobilista forse andava troppo veloce e le altre macchine dietro hanno frenato di colpo. Aveva solo 21 anni, stava tornando tranquillo dalla stazione, attraversava sulle strisce. Siamo morti anche noi, non doveva finire così la sua vita. Andrea era un ragazzo, aveva solo 21 anni, era un ragazzo speciale, gli piaceva ballare, cantare, studiare. Siamo disperati".

Ragazzo travolto e ucciso sulla Vigevanese: indagini ancora in corso

Quanto dichiarato dalla madre di Andrea Tassari smentirebbe la prima ricostruzione secondo la quale il giovane avrebbe cercato di attraversare la strada lontano dal semaforo, scavalcando il guardrail. Le indagini della Polizia locale sono ancora in corso.

Andrea Tassari prendeva lezioni di canto con la vocal coach di Mahmood

Si moltiplicano in queste ore i messaggi di cordoglio per il giovane Andrea Tassari. «Per te la musica era tutto, a partire dal suonare il pianoforte, al canto, al ballo, la passione che condividevi con me da dieci anni», ricorda Nicole Alfieri, sua partner alle gare di danza.

Lo zio ha invece raccontato: «Ora stava iniziando una nuova avventura di cantante con la vocal coach di Mahmood. Ottimi voti scolastici, dava ripetizioni ai ragazzi delle medie. Poi arriva la telefonata: un’altra persona gli ha portato via la vita, il suo futuro, i suoi progetti».