Il caso Bertolé? Il primo di una lista di... dodici. Inside

Non una campagna, ma 12. Tanti quanti sono gli assessori in Comune a Milano. La bagarre che si è scatenata intorno alla campagna di comunicazione realizzata per Lamberto Bertolè in occasione del Forum del Terzo Settore (un orgoglio per la città di Milano, da quando è stato inventato), in effetti non colpisce nel segno. In tanti infatti hanno criticato la "scelta" di Bertolè di mettere la propria faccia in oltre 100 installazioni comunali di comunicazione, accusandolo di protagonismo e di "campagna elettorale anticipata". In effetti però - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - il discorso è più complesso. Rumors dall'interno del Comune infatti indicano che la volontà del singolo assessore c'entra poco: le strutture infatti avrebbero organizzato un ciclo di queste affissioni, della durata di un paio di settimane l'una, a costo zero perché si tratta di spazi comunali, ognuna delle quali dedicata a un assessore diverso. Ora però, vista la bagarre che ha investito il povero Lamberto Bertolé, non si sa che cosa succederà e se si tornerà a una comunicazione più formale e meno... facciale.

