Il Comune di Milano cede i propri mercati coperti a Sogemi

Il Comune di Milano conferisce i mercati coperti di sua proprietà al capitale sociale di Sogemi S.p.a., insieme alle aree dell’ex campo nomadi di via Bonfadini. Il trasferimento al patrimonio della società, controllata al 100 per cento da Palazzo Marino, è stato approvato dal Consiglio comunale, su proposta degli assessori allo Sviluppo economico, Alessia Cappello, e alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte.

Il provvedimento prevede che gli immobili e le aree vengano trasferiti nello stato in cui si trovano. Sogemi, che già gestisce i Mercati generali di Milano, si occuperà a proprie spese della loro riqualificazione, con l’obiettivo di realizzare una rete di punti di vendita di beni alimentari al dettaglio, rinnovati nelle strutture e negli impianti, polifunzionali, integrati con altri servizi alla cittadinanza e distribuiti in tutti i Municipi della città, tranne quello del centro storico.

Nell’operazione, che consente di dare adeguata garanzia agli investimenti richiesti, sono coinvolti 15 dei 21 mercati comunali coperti di Milano, per un totale di 18mila metri quadri di fabbricati e per un valore patrimoniale indicativo di 20 milioni di euro. Sogemi subentrerà all’Amministrazione nella gestione di tutti i contratti di concessione in essere, senza modificarli e fino alle loro naturali scadenze, distribuite fra l’anno in corso e il 2043.

Per sette mercati (Lorenteggio, Morsenchio, Prealpi, Rombon, Santa Maria del Suffragio, Wagner e Lagosta) le concessioni riguardano soggetti unici, ai quali il Comune ha ad oggi affidato la gestione delle strutture. Per altri otto (Chiarelli, Quarto Oggiaro, Monza, Fusina, Ferrara, Montegani, Gratosoglio, Giambellino) i contratti sono con una pluralità di operatori commerciali. Restano esclusi dal trasferimento 6 mercati misti (via San Paolino, via Alex Visconti, Mercato Darsena Ticinese, Mercato Ponte Lambro, Mercato dei Fiori al Cimitero di Lambrate e al Cimitero Maggiore), che per motivi tecnici diversi non possono essere conferiti. Alla loro scadenza, le concessioni verranno messe a bando con procedura pubblica.

Cappello: "Volontà di valorizzare i mercati comunali coperti ammodernandoli"

“La scelta di conferire a Sogemi 15 mercati comunali coperti, da parte del Comune di Milano, nasce dalla volontà di trovare una soluzione permanente, efficace e di lungo periodo per garantire la sopravvivenza di presidi fondamentali dell’economia e del tessuto cittadino e di valorizzarli, attraverso l’affidamento ad un gestore unico che ha la capacità di assorbirne i costi di ammodernamento, di amministrazione e di rebranding, in un’ottica di razionalizzazione della filiera e di economie di scala. L’intento – sottolinea l’assessora Cappello - è proprio quello di risistemare, manutenere, gestire e offrire alla cittadinanza dei luoghi per il commercio e la socialità, sempre più legati ai quartieri nonché di consentire l’avvio di sempre maggiori sinergie nelle strategie di food policy e nell’efficientamento dei servizi per la collettività”.

Conte: "Maggiore attrattività e accessibilità per i mercati coperti"

"Un’operazione di rigenerazione e rilancio economico e sociale dei mercati comunali coperti - spiega l'assessore Conte - che sappiamo bene essere luoghi molto apprezzati e vissuti da tanti nostri concittadini. Il conferimento a Sogemi crea le condizioni per una riorganizzazione complessiva del settore, sotto un’unica regia pubblica, che oltre al beneficio economico-finanziario per il Comune, garantisce la massima trasparenza amministrativa nell’assegnazione degli spazi. E avrà anche come effetto una maggiore attrattività di questi luoghi, che vogliamo ancora più curati, accessibili e belli da vivere. Con questa delibera rafforziamo ulteriormente la nostra idea di una città che allarga la rete dei servizi pubblici e la vivibilità dei quartieri ed è capace di gestirli con rigore, visione e competenza, in collaborazione con i Municipi, i commercianti e le forze economiche e sociali della città. Cercando, come già accade con l’assegnazione di spazi del demanio attraverso i bandi 'Sefèmm', di rigenerare e riattivare ogni luogo a nostra disposizione”.

Ferrero (Sogemi): "Cibo volano di sviluppo insostituibile per la città"

“Accogliamo la decisione del Consiglio Comunale con forte senso di responsabilità e nella convinzione di poter valorizzare al massimo le sinergie che in questi anni hanno accompagnato l’ambizioso progetto di rinnovamento del Mercato Alimentare - dichiara Cesare Ferrero, presidente di Sogemi -. Sogemi sarà un vero partner di sviluppo per i mercati coperti, in collaborazione con il Comune e con i Municipi, perché la crescita e la riqualificazione di tali strutture possa perseguire i migliori standard della sostenibilità economica e sociale, dell’innovazione tecnologica e organizzativa, mettendo a disposizione le nostre competenze e una visione strategica che si allarga uniformemente, con un investimento omogeneo, a tutti questi luoghi. Il cibo è un volàno di sviluppo insostituibile per la Città di Milano e i suoi quartieri, le sue comunità: il piano di rinnovo dei mercati coperti punta a rendere questa risorsa uno strumento sempre più presente e capillare di benessere, progresso imprenditoriale ed economico, equità e sicurezza diffusi”.