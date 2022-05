Il Congresso civico riformista ecologista alle Stelline di Milano

Le associazioni e Liste civiche che si riconoscono nella rete costituita da Alleanza Civica del Nord, Civicixl’Umbria e Mezzogiorno Federato in collaborazione con Ate - Associazione per la Transizione Ecologica hanno convocato, per il giorno 13 e 14 maggio a Milano, al Palazzo delle Stelline, un Congresso Civico Riformista Ecologista.

L'intento esplicito degli organizzatori, recita la nota, è quello di contribuire alla formazione di un nuovo assetto delle rappresentanze politiche che parta dalle esperienze del territorio e delle comunità civiche.

Il civismo politico introduce nel dibattito politico italiano il tema del "Semaforo rosso-giallo-verde"

"Il civismo politico - è scritto nel documento di convocazione del Congresso - prova a lanciare nel dibattito politico italiano un tema che potrebbe assumere un rilievo di prospettiva politica europea, quella del “Semaforo” rosso-giallo-verde. E’ il tema dell’alleanza (diventata maggioranza di governo in Germania) di una ampia area politico-civile che esprime le culture socialista-riformista, liberale democratica, ambientalista, cattolico-sociale e –in senso lato– dell’associazionismo di scopo impegnato nei diritti della qualità sociale e della qualità della vita, verso un programma di governo per obiettivi che affronti con visione del futuro un nuovo piano di sviluppo economico-industriale dopo la pandemia e un suo bilanciato equilibrio sia rispetto al tema dell’equità sociale sia rispetto al tema della sostenibilità ambientale."

D'Alfonso: "Un tema straordinario e irto di difficoltà"

"Il tema appare straordinario e al tempo stesso irto di difficoltà", spiega Franco D'Alfonso, uno dei principali promotori dell'iniziativa. Il quale però non senza soddisfazione sottolinea che "il primo avvio di discussione ha fatto esprimere soggetti che sono già in movimento pre-elettorale, cioè con radicamenti in tutta Italia (e con una prima rappresentanza parlamentare esistente) che potrebbero rapidamente integrare i propri sforzi nella direttrice indicata".

"Il movimento civico - ha sottolineato D'Alfonso parlando con i giornalisti - non si limiterà a dare un’idea, ma lavorerà sullo sviluppo di una proposta che resta difficile, che necessita impegno e competenza e non può essere perseguita attraverso scorciatoie e semplificazioni eccessive, confidando di essere raggiunti e superati dai tanti che giudicano oggi velleitari i nostri sforzi."

Di questo e di altro si discute nella Sala Manzoni della Fondazione Stelline a Milano di Corso Magenta, 61, venerdì 13 e sabato 14 maggio.





